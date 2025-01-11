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Источник: мексиканские клубы заинтересованы в трансфере Николсона из «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Несколько мексиканских клубов интересуются подписанием нападающего «Спартака» Шамара Николсона, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, интерес к 27-летнему ямайцу проявляют «Атлас» и «Тихуана». Последние сделали конкретное предложение красно-белым. «Спартак» готов продать форварда, но претенденты пока не могут договориться с представителями игрока о зарплате.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. С того момента нападающий провел в российском клубе 57 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Николсона в 4 миллиона евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: «Чемпионат»
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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