Агент Сако подтвердил интерес «Трабзонспора» к защитнику «Ростова»

Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Ростова» Умара Сако, отреагировал на информацию об интересе «Трабзонспора» к его клиенту.

6 января сообщалось, что интерес к 28-летнему футболисту проявляют «Трабзонспор» и французский «Брест».

«Мы ждем решения «Ростова». Интерес от «Трабзонспора» действительно есть. Все будет зависеть от цены, которую предложат за Умара», — цитирует Диалло «РБ Спорт».

«Ростов» арендовал Сако у болгарской «Арды» в январе прошлого года. Летом ростовчане выкупили защитника. В текущем сезоне он провел 24 матча за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сако в 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.