Источник: «Локомотив» продаст Баринова в ЦСКА за 2 миллиона евро

«Локомотив» принял предложение ЦСКА о переходе полузащитника Дмитрия Баринова, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Армейцы заплатят железнодорожникам 2 миллиона евро. С 29-летним хавбеком будет подписан контракт до лета 2029 года. Его зарплата составит 1,6 миллиона евро в год без бонусов.

12 января «Локомотив» сообщил, что возобновил переговоры с ЦСКА, и Баринов не поедет на тренировочный сбор с командой.

В сезоне-2025/26 полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Летом 2026 года у него заканчивается контракт с «Локомотивом».