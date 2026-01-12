Источник: «Локомотив» продаст Баринова в ЦСКА за 2 миллиона евро
«Локомотив» принял предложение ЦСКА о переходе полузащитника Дмитрия Баринова, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Армейцы заплатят железнодорожникам 2 миллиона евро. С 29-летним хавбеком будет подписан контракт до лета 2029 года. Его зарплата составит 1,6 миллиона евро в год без бонусов.
12 января «Локомотив» сообщил, что возобновил переговоры с ЦСКА, и Баринов не поедет на тренировочный сбор с командой.
В сезоне-2025/26 полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Летом 2026 года у него заканчивается контракт с «Локомотивом».
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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|- : -
|1.11
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|- : -
|1.11
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|1.11
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