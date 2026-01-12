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Источник: «Локомотив» продаст Баринова в ЦСКА за 2 миллиона евро

Руслан Минаев
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» принял предложение ЦСКА о переходе полузащитника Дмитрия Баринова, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Армейцы заплатят железнодорожникам 2 миллиона евро. С 29-летним хавбеком будет подписан контракт до лета 2029 года. Его зарплата составит 1,6 миллиона евро в год без бонусов.

12 января «Локомотив» сообщил, что возобновил переговоры с ЦСКА, и Баринов не поедет на тренировочный сбор с командой.

В сезоне-2025/26 полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Летом 2026 года у него заканчивается контракт с «Локомотивом».

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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Дмитрий Баринов
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
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Зенит

 8
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ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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