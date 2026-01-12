«Сочи» объявил об уходе вратаря Ломаева

Вратарь «Сочи» Иван Ломаев покинул команду, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению. Контракт с футболистом истекал летом 2026-го.

26-летний Ломаев присоединился к «Сочи» в сентябре 2025 года. В сезоне-2025/26 голкипер провел за команду 3 матча.

Ранее он играл за «Крылья Советов» и «Чертаново».