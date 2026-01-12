«Динамо» сыграет с «Чэнду Жунчэн» на товарищеском турнире в Дубае

Московское «Динамо» объявило, что сыграет с китайским «Чэнду Жунчэн» на товарищеском турнире Dynamo Global Challenge в Дубае (ОАЭ).

Матч пройдет 26 января. Тремя днями ранее бело-голубые встретятся с «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

Ранее пресс-служба «Динамо» сообщила, что команда 12 января пройдет медосмотр в Москве, после чего отправится в Дубай. У бело-голубых запланировано семь товарищеских матчей во время зимних тренировочных сборов.

«Динамо» завершило первую половину чемпионата России-2025/26 на десятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 21 очко за 18 матчей.