Источник: «Локомотив» почти договорился с «Порту» по 29-летнему форварду

Нападающий «Порту» Тикинью близок к переходу в «Локомотив». Как сообщает A Bola, стороны уже почти согласовали трансфер, осталось только обсудить несколько деталей. Сумма сделки составит порядка 10-12 миллионов евро.

Ранее одним из претендентов на 29-летнего бразильца назывался «Спартак».

Тикинью в сезоне-2019/20 провел в составе «Порту» 48 матчей, забил 19 голов и сделал 3 передачи. Его контракт с португальцами истекает в июне 2020 года.