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Источник: «Локомотив» интересуется защитником ПАОКа Ингасоном

18:34
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«Локомотив» проявляет интерес к защитнику ПАОКа Сверриру Ингасону, утверждает Sport24.gr.

Российский клуб рассматривает вариант покупки 26-летнего исландца. Сумма отступных за защитника составляет 20 миллионов евро. Также на игрока претендует «Фиорентина».

Ингасон уже играл ранее в России. На протяжении двух лет он выступал за «Ростов». Ингасон перешел в ПАОК летом 2019 года за 4 миллиона евро. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах чемпионата Греции, в которых забил 4 гола.

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