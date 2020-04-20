РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: «Краснодар» не оштрафует Вандерсона и Кайю за трансляцию вечерники

14:14
Вандерсон. Фото Instagram.
Вандерсон. Фото Instagram.
Теги:

«Краснодар» не планирует наказывать Вандерсона и Кайю за трансляцию вечеринки в Instagram, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В контрактах футболистов не прописан штраф за шарики с веселящим газом. А пить и курить футболистам запрещено только во время сборов или перед матчами. Бразильцы же сейчас находятся в официальном отпуске.

В ночь с 17 на 18 апреля в доме нападающего «Краснодара» Вандерсона прошла бурная вечеринка. Помимо друзей 25-летнего бразильца на тусовке присутствовал его одноклубник — полузащитник Кайю.

Во время вечеринки Вандерсон употреблял алкоголь, вдыхал газ из воздушного шарика и курил кальян. Все это он показывал во время прямого эфира в Instagram. Позже запись трансляции была удалена.

Алкоголь и кальян футболистов «Краснодара» на карантине. Галицкий может поставить «неуд»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир