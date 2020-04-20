Источник: «Краснодар» не оштрафует Вандерсона и Кайю за трансляцию вечерники
«Краснодар» не планирует наказывать Вандерсона и Кайю за трансляцию вечеринки в Instagram, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
В контрактах футболистов не прописан штраф за шарики с веселящим газом. А пить и курить футболистам запрещено только во время сборов или перед матчами. Бразильцы же сейчас находятся в официальном отпуске.
В ночь с 17 на 18 апреля в доме нападающего «Краснодара» Вандерсона прошла бурная вечеринка. Помимо друзей 25-летнего бразильца на тусовке присутствовал его одноклубник — полузащитник Кайю.
Во время вечеринки Вандерсон употреблял алкоголь, вдыхал газ из воздушного шарика и курил кальян. Все это он показывал во время прямого эфира в Instagram. Позже запись трансляции была удалена.
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