Источник: "Краснодар" намерен арендовать Мирзова

Полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в "Краснодаре". Как утверждает телеграм-канал sport_inside, "быки" намерены арендовать 25-летнего россияна на сезон-2019/20 с обязательным правом выкупа.

"Краснодар" уже сделал соответствующее предложение "Ростову". В минувшем сезоне Мирзов выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды. Он провел 32 матча за "канониров", забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

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