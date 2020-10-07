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СМИ: Кононов может стать тренером «Уфы»

20:48
Олег Кононов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Олег Кононов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший главный тренер «Краснодара» и «Спартака» Олег Кононов может возглавить «Уфу», сообщает Sport24.

54-летний специалист вернулся в Россию этой осенью, по семейным обстоятельствам прекратив работу в «Риге». В РПЛ, помимо «быков» и красно-белых, он также тренировал «Ахмат» и тульский «Арсенал».

Сегодня «Уфа» объявила об отставке главного тренера Вадима Евсеева. Стороны прекратили сотрудничество по договоренности сторон.

«Матч ТВ» подтвердил информацию о том, что «Уфа» обратилась к кандидатуре Кононова. Источник утверждает, что башкирский клуб договорился с представителем тренера, агентом Вадимом Шаблием, но при этом есть другой кандидат — Рашид Рахимов.

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