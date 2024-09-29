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Сегодня, 15:03

Источник: Игроки «Локомотива» получили четырехкратные премиальные за победу над «Спартаком»

Алина Савинова
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Илья Самошников и Жерзино Ньямси.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболисты «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Спартаком» в матче 10-го тура РПЛ (3:1), сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как отмечает источник, стандартные премиальные в московском клубе составляют 300 000 рублей, но за победу над красно-белые игрокам выплатили по 1,2 миллиона рублей на человека.

Илья Самошников (№ 77) оформил дубль в&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Станкович перемудрил с перестановками. У «Спартака» не было идей, а «Локомотив» матереет на глазах

«Локомотив» набрал 24 очка за 10 туров и располагается на втором месте в чемпионате России. У «Спартака» 16 баллов и шестая строчка.

Следующий матч в РПЛ железнодорожники проведут 6 октября против «Крыльев Советов», а красно-белыми днем ранее встретятся с «Ростовом».

Источник: https://t.me/karpinside/33507
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
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Краснодар – Зенит
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 7
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Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Локомотив

 6
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Бителло

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

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Бутта Магомедов

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 7 1 1
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