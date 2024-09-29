Источник: Игроки «Локомотива» получили четырехкратные премиальные за победу над «Спартаком»
Футболисты «Локомотива» получили повышенные премиальные за победу над «Спартаком» в матче 10-го тура РПЛ (3:1), сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Как отмечает источник, стандартные премиальные в московском клубе составляют 300 000 рублей, но за победу над красно-белые игрокам выплатили по 1,2 миллиона рублей на человека.
«Локомотив» набрал 24 очка за 10 туров и располагается на втором месте в чемпионате России. У «Спартака» 16 баллов и шестая строчка.
Следующий матч в РПЛ железнодорожники проведут 6 октября против «Крыльев Советов», а красно-белыми днем ранее встретятся с «Ростовом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
5
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
12
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|2 : 0
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|0 : 2
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1