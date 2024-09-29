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Сегодня, 14:50

Кузьмичев — об уходе лидеров «Локомотива» летом: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» оценил игру железнодорожников в нынешнем сезоне РПЛ.

— После ухода Глушенкова летом генеральный директор «Локомотива» Леонченко говорил, что команда не станет слабее. Чем вы объясняете то, что пока это сбывается?

— Не было бы счастья, да несчастье помогло. Уход большой группы игроков, конечно, вызывал опасения. Леонченко же сделал вид, что все нормально, он хотел поддержать команду и вызвать уверенность у болельщиков. Но думаю, что те, кто смеялись над этим, не понимали, какой потенциал у молодых ребят. И соотвественно не могли спрогнозировать, что пацаны выйдут и смогут не то, что компенсировать, а даже превзойти то, что было до этого, — сказал Кузьмичев «СЭ».

«Локомотив» после 10 матчей занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.

Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
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27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
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29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
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Бителло

Динамо

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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