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Сегодня, 12:45

«Динамо» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 15 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Фомин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московское «Динамо» сыграет с «Ахматом» в матче 8-го тура РПЛ в восркесенье, 15 сентября. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 14.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Динамо» Москва — «Ахмат» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 14:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

По итогам 7-ми туров премьер-лиги бело-голубые набрали 13 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Грозного с пятью баллами идет на 15-й строчке чемпионата России.

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Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 0 : 1
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 2 : 0
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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