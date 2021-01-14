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Источник: Фукс получил очередную травму и выбыл на несколько месяцев

14 января 2021, 23:37
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Защитник ЦСКА Бруно Фукс вновь получил травму, утверждает Metaratings.

По итогам одного из недавних обследований у бразильца был выявлен рецидив старого повреждения бедра, из-за которого Фукс ранее пропустил почти четыре месяца. Теперь 21-летнему защитнику предстоит очередное восстановление, которое займет до нескольких месяцев.

Фукс перешел в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» за 8 миллиона евро в августе прошлого года. С того момента защитник провел на поле 12 минут в РПЛ, за это время успев получить травму бедра. Затем — уже в декабре Фукс повредил бедро во второй раз.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/fuks-vnov-poluchil-travmu-na-trenirovke-i-vybyl-na-neskolko-mesyatsev/

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