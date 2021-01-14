Источник: Фукс получил очередную травму и выбыл на несколько месяцев

Защитник ЦСКА Бруно Фукс вновь получил травму, утверждает Metaratings.

По итогам одного из недавних обследований у бразильца был выявлен рецидив старого повреждения бедра, из-за которого Фукс ранее пропустил почти четыре месяца. Теперь 21-летнему защитнику предстоит очередное восстановление, которое займет до нескольких месяцев.

Фукс перешел в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» за 8 миллиона евро в августе прошлого года. С того момента защитник провел на поле 12 минут в РПЛ, за это время успев получить травму бедра. Затем — уже в декабре Фукс повредил бедро во второй раз.