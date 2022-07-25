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Сегодня, 22:35

Варела покинул базу «Динамо», не попрощавшись с партнерами

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Гильермо Варела.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В понедельник 29-летний защитник Гильермо Варела приезжал забрать вещи с базы «Динамо» в Новогорске. Игрок решил избежать коллективного прощания, которое всегда принято в таких случаях.

Как сообщили «СЭ» коллеги с уругвайской радиостанции Ole, футболист то ли очень спешил на рейс, то ли ему было стыдно смотреть в глаза экс-партнерам, тренерам и персоналу, которых он подвел, менее чем за сутки до стартового свистка отказавшись выходить на поле в воскресенье в матче 2-го тура РПЛ с «Торпедо».

В итоге Варела попрощался на базе только с теми, кто случайно встретился ему на пути.

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