Варела покинул базу «Динамо», не попрощавшись с партнерами

В понедельник 29-летний защитник Гильермо Варела приезжал забрать вещи с базы «Динамо» в Новогорске. Игрок решил избежать коллективного прощания, которое всегда принято в таких случаях.

Как сообщили «СЭ» коллеги с уругвайской радиостанции Ole, футболист то ли очень спешил на рейс, то ли ему было стыдно смотреть в глаза экс-партнерам, тренерам и персоналу, которых он подвел, менее чем за сутки до стартового свистка отказавшись выходить на поле в воскресенье в матче 2-го тура РПЛ с «Торпедо».

В итоге Варела попрощался на базе только с теми, кто случайно встретился ему на пути.