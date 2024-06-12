Источник: Смолов подпишет однолетний контракт с «Краснодаром»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов близок к переходу в «Краснодар», сообщает Legalbet.

По данным источника, форвард присоединится к «быкам» на правах свободного агента и подпишет контракт до 2025 года.

25 мая «СЭ» сообщал, что опция автоматического продления контракта 34-летнего россиянина с «Динамо» не сработала — футболист не выполнил прописанные условия по количеству игрового времени и голевых действий.

В 34 матчах сезона-2023/24 Смолов забил 6 голов (4 — в РПЛ, 2 — в Кубке). «Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте.

Форвард выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год, забив 64 гола в 101 матче.