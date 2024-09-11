Источник: форвард ЦСКА Давила продолжит карьеру в мексиканской «Америке»

Нападающий ЦСКА Виктор Давила в ближайшее время станет игроком мексиканской «Америки», сообщает ESPN.

По информации источника, чилийский футболист перейдет на правах аренды в южноамериканскую команду.

Давила перешел в ЦСКА летом 2023 года. За это время 26-летний футболист провел 38 матчей за красно-синих во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Ранее в карьере Давила выступал в составе «Некаксы», «Пачуки» и «Леона».