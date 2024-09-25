Источник: Федотов подал на ЦСКА заявление в CAS

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подал на клуб заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает РИА «Новости».

6 августа стало известно, что палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 57-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения.

Позже спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, сообщил, что они обжалуют решение РФС в CAS.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.