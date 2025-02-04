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Источник: Даса покинет «Динамо» в случае перехода Касереса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, бело-голубые расстанутся с 32-летним израильтянином, если подпишут парагвайца Хуана Касереса. Ранее сообщалось, что Касерес в ближайшее время прилетит в Россию и подпишет 4-летний контракт с московским клубом.

Даса выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Эли Даса
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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