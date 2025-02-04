Источник: Даса покинет «Динамо» в случае перехода Касереса
Защитник «Динамо» Эли Даса может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По информации источника, бело-голубые расстанутся с 32-летним израильтянином, если подпишут парагвайца Хуана Касереса. Ранее сообщалось, что Касерес в ближайшее время прилетит в Россию и подпишет 4-летний контракт с московским клубом.
Даса выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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|2
|8
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|18
|2
|7
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
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|2.03
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Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
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Мирлинд Даку
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|
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Бителло
Динамо
|8
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Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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