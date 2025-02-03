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Сегодня, 21:58

«Динамо» подпишет контракт с защитником «Лануса» Касересом на следующей неделе

Сергей Ярошенко
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Защитник «Лануса» Хуан Касерес на следующей неделе подпишет контракт с «Динамо», сообщает журналист Уриэль Лугт.

По информации источника, игрок прилетит в Москву для заключения четырехлетнего соглашения с бело-голубыми. В рамках сделки «Динамо» выкупит у аргентинского клуба 100 процентов прав на футболиста.

Всего на счету 24-летнего парагвайца 67 матчей за «Ланус», в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Ланус
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