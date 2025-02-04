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Сегодня, 09:46

Алаев прокомментировал переизбрание Дюкова президентом РФС

Даниил Аршавский
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о переизбрании Александра Дюкова главой Российского футбольного союза (РФС).

«В текущей ситуации такое объединение вокруг Александра Валерьевича Дюкова всей футбольной общественности — самое правильное решение. Дюков — большой профессионал, системный человек из бизнеса, но в то же время понимающий и любящий футбол, знающий, куда идти», — цитирует Алаева ТАСС.

2 февраля 57-летний Дюков был переизбран на пост президента Российского футбольного союза единогласным решением всех 77 организаций — членов РФС.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
Александр Дюков
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Источник: Даса покинет «Динамо» в случае перехода Касереса
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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