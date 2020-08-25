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Источник: ЦСКА увеличит предложение по Карраскалю

21:53
Хорхе Карраскаль. Фото AFP
Хорхе Карраскаль. Фото AFP
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ЦСКА предпримет новую попытку подписать полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля, утверждает depo.com.ar.

Армейцы увеличат предложение по 22-летнему хавбеку до 9 миллионов евро. Сам колумбиец готов перебраться в Россию. Хотя на игрока также претендует «Торино».

В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.

Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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