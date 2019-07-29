Источник: ЦСКА и "Болонья" интересуются полузащитником ПСВ Хендриксом

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс входит в сферу интересов ЦСКА и "Болоньи", сообщают итальянские СМИ.

По данным Corrierre dello Sport, "Болонья" интересуется игроком, но размышляет, стоит ли делать конкретное предложение. При этом им также интересуются ЦСКА и клубы бундеслиги, названия которых не указаны.

Если "Болонья" так и не сделает предложение, футболист будет рассматривать другие варианты. Указано, что Хендрикс на данный момент не является приоритетом для "Болоньи" - клуб хочет сначала заняться другими трансферами.

24-летний Йоррит Хендрикс в прошлом сезоне провел 38 матчей за ПСВ и забил один мяч при пяти голевых передачах.

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