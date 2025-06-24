Футбол
24 июня, 11:56

Источник: ЦСКА близок к подписанию Садулаева

Павел Лопатко
Лечи Садулаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Переговоры по поводу подписания контракта полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева и ЦСКА близки к завершению, сообщил в своем в Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, контракт с 25-летним россиянином планируется до лета 2028 года. При этом не все условия еще согласовали. Трансфер может состояться на этой неделе.

В сезоне-2024/25 Садулаев в 35 матчах за «Ахмат» во всех турнирах забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его признали лучшим игроком команды по итогам сезона. Контракт хавбека с грозненским клубом истекает 30 июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Лечи Садулаев
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
  • с13

    Посмотрим, конечно. А вдруг )))

    25.06.2025

  • Sergey Sparker

    И на хрена? Своих молодых парней лучше наигрывать. Если брать со стороны, это должен быть действительно мастер.

    24.06.2025

  • Sergey Mikhaylov

    А чем плохо? Игрок хороший

    24.06.2025

  • ФОКСИ

    Садулаев на голову сильнее Батракова, из того просто раздули кадило, как и из Акинфеева.....

    24.06.2025

  • С Николичем точно бы не выпал, а с Челестини не знаю, я за этим тренером не следил. А ну вы написали уже ниже примерно то же, я потом прочитал.

    24.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Шевченко Лобановский взял практически с футбольной площадки двора. Вопрос не в этом. Если тренер раскроет футболиста, то он точно заиграет, и возможно, на очень высоком уровне. У Садулаева есть данные для этого. Есть другой путь - покупать футболистов у команд-чемпионов. Но, увы, в России не играет Реал, Барселона, Милан, поэтому желающих ехать к нам не очень много. А приезжают когда за огромные деньги, через полгода смотрят на родину и хотят вернуться. Воспитывать талантливых наших ребят - единственный правильный путь, по которому нужно идти, если мы хотим, чтобы футбол здесь остался. А то будет как в баскетболе.

    24.06.2025

  • gan75

    Потенциал игроков на места с 3 по 6. Дальше уже от тренера зависит, сможет ли команда прыгнуть на второе или упасть ниже шестого места. Тренер не знает ни лиги, ни игроков. А до старта меньше месяца.

    24.06.2025

  • Sandy45

    Ну так там и партнеры не ок. Посмотрим как тут раскроется.

    24.06.2025

  • Sandy45

    И кто? Ну, в смысле, готов к переходу, с такой же статистикой? А то все ищут-ищут, а у динамитушки их "полно"

    24.06.2025

  • unzak44

    А где искать хорошее усиление с шестым бюджетом в РПЛ?...

    24.06.2025

  • Sandy45

    У ЦСКА сильнейшая линия полузащиты, после Зинки. Вот с напами- да, беда. Еще со времен Гончаренко.

    24.06.2025

  • Sandy45

    Месси тоже не в Барсе начинал. И даже не в Бока Хуниорс. Весь мир так живет- аутсайдеры растят и готовят футюолистов для топов. Тем и живут.

    24.06.2025

  • Millwall82

    бешбармак и лечо. Если говорить серьезно, то из терека-ахмата заиграл вне лишь Далер Кузяев. Печальная статистика.

    24.06.2025

  • совва

    они любой команде нужны))

    24.06.2025

  • al-an-ko

    С чего такие умозаключения?

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Надо брать, нормальный парень, я его знаю

    24.06.2025

  • sdf_1

    Можно ещё в "Торпедо" с "Сочи" покапаться. Заодно в "Балтику" заглянуть. Наверняка там тоже кто-нибудь найдётся. Ведь если хочешь выиграть чемпионат, то игроков для этого, разумеется, надо брать из низа таблицы. Только там выступают настоящие победители

    24.06.2025

  • gan75

    Больше, чем любому тренеру до этого...

    24.06.2025

  • rustov

    хороший футболист

    24.06.2025

  • с13

    Непонятный для меня игрок. Играл в Ахмате в группе атаки. Вроде с техникой, подвижный, с желанием играть, а в сухом остатке статистика практически нулевая.

    24.06.2025

  • dynamite

    С такой статистикой полно игроков в рпл...протаскивает кто-то этого товарища))...сначала в сборную, теперь типа в ЦСКА))

    24.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Лече - перпесктивный футболист, с хорошей техникой. Усилит ЦСКА. жаль, что мы не смотрим в сторону таких футболистов. Кахигао, блин....

    24.06.2025

  • Le-stat

    Технарь, способный обыграть один в один. Можно сказать "динозавр". Пригодится! Тем более, что свободным агентом переходит

    24.06.2025

  • niznaew

    Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 13 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «серебряный прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорит.

    24.06.2025

  • Яна Калинина

    Так сам и не подписывал,агент понимал,что так больше дадут на руки

    24.06.2025

  • NF

    "Великая трансферная кампания" ЦСКА в самом разгаре. Всё ради борьбы за первое место). Боюсь представить, сколько же ЦСКА платить будет Челестини в реальности, что тот согласился без вопросов приехать...

    24.06.2025

  • Le-stat

    Получается, что так. И его похоже вели

    24.06.2025

  • Valekka

    Нужен забивной нап и сильный ЦЗ!

    24.06.2025

  • gan75

    Если по результатам первого круга Цска не выпадет из первой шестёрки, это будет хороший результат...

    24.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Эээээ...дон....дон.....Рамзан будэт доволен....:smiley::smiley::smiley:

    24.06.2025

  • Highlander

    Леху надо бать Сутормина за 50 рублей

    24.06.2025

  • Highlander

    Ну тогда понятно.

    24.06.2025

  • Valekka

    Со времён Георгича в ЦСКА патологическая тяга к полузащитникам,но,если у Газзаева и Слуцкого была лучшая средняя линия Лиги,которая делала результат и при этом забивные форварды,то ныне слабая центральная линия,а напы вообще отсутствуют,ибо назвать Мусаева и Койта нападающими уровня ЦСКА вряд ли кто решится! Может Садулаев станет находкой-понадеемся!!

    24.06.2025

  • gan75

    Ага, Челюсти за неделю всех успел просмотреть и выбрать...

    24.06.2025

  • Степочкин

    Вместо Жемалетдинова слева...Статистика получше гораздо. За 2 ляма пойдет. Посмотрим. Жемалетдинов чувствовалось что как не в своей команде, не надолго, гастарбайтер одним словом. Удачи обоим в новых клубах.

    24.06.2025

  • Jean4

    Что-то тут не сходится. "Его признали лучшим игроком команды по итогам сезона." "Контракт хавбека с грозненским клубом истекает 30 июня 2025 года." Лучший игрок команды, по сути, находится без контракта?

    24.06.2025

  • Highlander

    Зачем нам он нужен? Челестини захотел?

    24.06.2025

