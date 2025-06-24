Источник: ЦСКА близок к подписанию Садулаева

Переговоры по поводу подписания контракта полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева и ЦСКА близки к завершению, сообщил в своем в Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, контракт с 25-летним россиянином планируется до лета 2028 года. При этом не все условия еще согласовали. Трансфер может состояться на этой неделе.

В сезоне-2024/25 Садулаев в 35 матчах за «Ахмат» во всех турнирах забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его признали лучшим игроком команды по итогам сезона. Контракт хавбека с грозненским клубом истекает 30 июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.