24 июня, 11:45

Кузнецов сообщил, что мог сыграть за 2DROTS после ухода из клуба

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос «СЭ» о бывшей команде 2DROTS.

«2DROTS предлагали мне сыграть против «Динамо», выйти на 5 минут. Так было в прошлом году с Личкой. Но предложение поступило после того, как мы расстались. Я сказал: как могу прийти сейчас. В команде новый тренер. Меня это не устраивает. Если бы я был в команде, шел прощальный матч — да, можно было сделать. Это было бы неэтично по отношению к текущему тренеру», — сказал Кузнецов «СЭ».

26 июня «Динамо» проведет товарищеский матч против 2DROTS в рамках Media x Pro Cup 2025. Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 19.00 (мск).

Дмитрий Кузнецов
Футбол
ФК 2Drots
Степашин ответил, когда Россию вернут в международные турниры

Источник: ЦСКА близок к подписанию Садулаева
