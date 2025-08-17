Футбол
17 августа, 13:04

Первый тренер Соболева: «Зачем людям отвечать на провокации, если они с головой не дружат?»

Артем Бухаев
Корреспондент

Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов в разговоре с «СЭ» высказался о провокациях со стороны болельщиков в адрес игрока.

«Соболев реагирует правильно — выходит играть в футбол. Он забил, но не празднует. Что можно сделать с фанатами? С их стороны постоянные оскорбления, слова про деньги. Причем тут деньги? Он играет в футбол. А зачем людям отвечать на провокации, если они с головой не дружат? Мне не нравится поведение фанатов, оскорбительные кричалки», — сказал Горбунов «СЭ».

16 августа «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2) в матче 5-го тура РПЛ. Соболев отметился голом в этой встрече. Перед игрой болельщики красно-белых освистали футболиста.

«Зенит» с 6 очками идет восьмым в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» (5) 12-е место.

