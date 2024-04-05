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Агент Барбоза оценил игру Клаудиньо в текущем сезоне

Алина Савинова
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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Клаудиньо в нынешнем сезоне.

«Клаудиньо — замечательный футболист, который всегда работает на команду и может принести результат. Если говорить про текущую ситуацию, все игроки бывают в хорошей и плохой формах. Думаю, в ближайших матчах Клаудиньо покажет, что с ним все в порядке», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне 27-летний бразилец провел 30 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: Metaratings.ru
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Краснодар
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Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
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Зенит – Балтика
 - : -
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Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
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8.04 17:00
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