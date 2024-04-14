Гранат: «Уже который год мы видим, что «Динамо» не готово бороться за чемпионство после зимнего перерыва»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат оценил перспективы бело-голубых в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Динамо» не стоит бежать впереди паровоза и сразу замахиваться на какие-то большие цели. Свои амбиции нужно доказывать на футбольном поле, а не где-то за его пределами. У «Динамо» в целом в последние годы есть такая тенденция, что у бело-голубых до зимы все отлично, а после зимней паузы все перекладывается на следующий сезон. Должно же быть иначе, если команда готова биться за чемпионство, то нужно это доказывать в каждом сезоне. Но уже который год мы видим, что команда не готова биться за чемпионство после зимнего перерыва», — цитирует Граната Legalbet.

На данный момент «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Зенит», у которого 47 баллов.