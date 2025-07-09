Защитник Ашурматов перешел из «Рубина» в «Эстегляль»

Защитник Рустамжон Ашурматов перешел из «Рубина» в «Эстегляль », сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Рустам!» — говорится в сообщении команды.

Узбекский защитник выступал за «Рубин» с января 2023 года. За это время 29-летний Ашурматов провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.