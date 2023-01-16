Источник: 20-летний защитник ЦСКА Карпов может перейти в «СКА-Хабаровск
В расположение «СКА-Хабаровск» на сбор в Турцию должен прибыть защитник ЦСКА Вадим Карпов, сообщает Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым».
Речь идет о просмотре 20-летнего центрального защитника.
В минувшем сезоне Карпов выступал на правах аренды в ивановском «Текстильщике», в этом — в МФЛ за молодежку ЦСКА (9 матчей, 1 гол, 1 передача).
Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: https://t.me/ilyevserg/5380
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