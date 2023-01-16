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Сегодня, 21:12

Источник: 20-летний защитник ЦСКА Карпов может перейти в «СКА-Хабаровск

Иван Шитик
Корреспондент
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Вадим Карпов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В расположение «СКА-Хабаровск» на сбор в Турцию должен прибыть защитник ЦСКА Вадим Карпов, сообщает Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым».

Речь идет о просмотре 20-летнего центрального защитника.

В минувшем сезоне Карпов выступал на правах аренды в ивановском «Текстильщике», в этом — в МФЛ за молодежку ЦСКА (9 матчей, 1 гол, 1 передача).

Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://t.me/ilyevserg/5380
Вадим Карпов
ФК СКА-Хабаровск
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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