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Осинькин: «Сычевой умеет и готов работать. Очень важно, что он голодный до игры и побед»

Алина Савинова
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о своих впечатлениях от работы на тренировочных сборах в Турции с новичком команды Владимиром Сычевым.

«Хочу, чтобы он с каждым днем лучше понимал нашу команду. По работе на тренировках у меня вообще никаких вопросов – он умеет и готов работать. Понятно, что он не прошел академий, но он готов исправлять свои недочеты. Очень важно, что Владимир голодный до игры и побед. Хочется, чтобы его стремление прогрессировать было на этом этапе его жизни главным – и голы придут. У него есть данные, в том числе физические, которые позволяют ему продолжать много забивать», – приводит Metaratings.ru слова Осинькина.

Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в декабре 2022 года, подписав контракт на 3,5 года.

По итогам 17 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-pisarskii-ne-proshyol-akademii-no-on-golodnyi-do-igry-i-pobed-220356/
Владимир Сычевой
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Игорь Осинькин
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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