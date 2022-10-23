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Сегодня, 19:30

Слишкович: «Важно было компенсировать отсутствие Абаскаля. Надеюсь, нам это удалось»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал крупную победу над «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

— Как осуществлялось управление игрой в отсутствие Гильермо Абаскаля?

— Так получилось, что именно я оказался в протоколе как исполняющий обязанности главного тренера. В тренерском штабе пять человек, и у каждого есть свои функции. Мы все работали и делали все во благо команды. У кромки поля сегодня оказывался и я, и Артем Ребров, и Карлос Морено. Не имело значения, кто это был. Нам важно было компенсировать отсутствие Гильермо. Абаскаль невероятно важен для команды своей энергией. Надеюсь, нам удалось его заменить. Счет это только подтверждает.

— Вас удивило, что сегодня не было знаменитых химкинских хороводов на угловых?

— Это специфическая особенность конкретного тренера. Он верит и много работает над этим. Этот хоровод может вызывать улыбку. Но, если приглядеться, у такого розыгрыша есть своя задача. Когда футболисты бегут к вратарской, очень легко потерять игроков. Соперник порой не понимает, как закрывать их. Такие стандарты могут быть очень опасны.

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Гильермо Абаскаль
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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 13 1 3
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