Зорин — о дебюте за «Спартак» в РПЛ: «Мечта детства исполнилась»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин оценил свою дебют в чемпионате России в матче 14-го тура с «Химками» (5:0).

— Только положительные эмоции. Дебют, голевая передача — этот день я запомню на всю жизнь. Мечта детства исполнилась.

— Голевая передача на Мелешина добавила эмоций?

— Да. Мы друзья с ним. Год назад в ЮФЛ играли, а сегодня на большом стадионе сыграли за «Спартак» в РПЛ.

— В одном эпизоде Соболев что-то сказал вам.

— Да. Не добежал.