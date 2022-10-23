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Сегодня, 19:24

Мелешин сообщил, что продлил контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин сообщил, что продлил контракт с клубом на улучшенных условиях.

— Правда, что ты летом продлил контракт?

— Да, правда.

— Там на три года, верно?

— Это неважно. В «Спартаке» сейчас играю. Это самое главное.

— Интересно, почему не было официального объявления.

— Не я решал.

— А касательно продления контракта, Лука Каттани инициировал его?

— Не знаю, кто инициировал, но Лука предложил, и я подписал с удовольствием.

— На улучшенных условиях?

— (Утвердительно кивает).

Мелешин в матче 14-го тура с «Химками» (5:0) забил свой дебютный гол в РПЛ после передачи другого выпускника академии клуба Даниила Зорина.

ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
2
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
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Факел – Ростов
 1 : 1
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Локомотив – Динамо
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23.10 14:00
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Спартак – Химки
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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