Ирисметов рассказал, что в Узбекистане сейчас больше людей поддерживает ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов рассказал, что после перехода в ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в Узбекистане больше стали поддерживать армейцев, а не «Спартак».

«Аббос уже в Москве плов раздает, так что не только в Узбекистане, но и в России много его поклонников. Конечно, где играет наш, тот клуб мы и поддерживаем. «Спартак» — популярный клуб, народная команда, но сейчас больше людей за ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Ирисметова.

Файзуллаев присоединился к ЦСКА в конце летнего трансферного окна. На счету 20-летнего игрока 2 гола и 9 результативных передач в 18 матчах за армейцев.

ЦСКА располагается на 8-й позиции в чемпионате России, набрав 28 очков за 18 туров.