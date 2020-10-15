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Ионов перешел из «Ростова» в «Краснодар»

20:17
Алексей Ионов. Фото Артем Гусев, ФК «Ростов».
Алексей Ионов. Фото Артем Гусев, ФК «Ростов».
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Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов переходит в «Краснодар», сообщает официальный сайт дончан. Клубы достигли договоренности о переходе игрока.

31-летний Ионов выступал за «Ростов» с 2017 года. Он провел в нем 87 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач.

Новость о трансфере подтвердил официальный сайт «Краснодара». Контракт игрока с «быками» рассчитан до весны 2023 года.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13919

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