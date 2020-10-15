Ионов перешел из «Ростова» в «Краснодар»
20:17
Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов переходит в «Краснодар», сообщает официальный сайт дончан. Клубы достигли договоренности о переходе игрока.
31-летний Ионов выступал за «Ростов» с 2017 года. Он провел в нем 87 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач.
Новость о трансфере подтвердил официальный сайт «Краснодара». Контракт игрока с «быками» рассчитан до весны 2023 года.
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...