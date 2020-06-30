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«Интриги нет, но посмотрим». Геркус оценил шансы «Крыльев Советов» в матче с «Локомотивом»

30 июня 2020, 17:09
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ железнодорожников против «Крыльев Советов». Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 18.00 (мск).

«Очень сильный состав «Локомотива». Практически без шансов для «Крыльев». Если очень повезет, увезут очко, но повезти должно сильно. Слабые места «Локо»: низкая линия защиты, ограниченность в объеме работы из-за небольшого времени на восстановление, из-за этого же ограниченность в прострелах/навесах в штрафную, придется атаковать через центр. Интриги нет, но посмотрим», — написал Геркус в своем Telegram-канале «Геркус ФМ».

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Крылья Советов» — 16-я строчка и 22 балла.

Локомотив — Крылья Советов

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