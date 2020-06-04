Как стало известно «СЭ», основным претендентом на нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча выступает «Интер». У аргентинского клуба хороший контакт с вице-президентом миланцев Хавьером Дзанетти.

Сегодня появилась информация об интересе к Гайчу со стороны ЦСКА. Отметим, что трансферное окно в Италии открывается 1 сентября, а в России — раньше, что может сыграть против возможного перехода футболиста в «Интер».

Отметим, что прописанные в контракте Гайча отступные — 15 миллионов долларов, в «Сан-Лоренсо» готовы к переговорам, но только о продаже 21-летнего форварда, об аренде речь не идет.

В августе 2019 года сообщалось об интересе «Зенита» к форварду. Предполагалось, что он может стать преемником Артема Дзюбы, так как у них схожий стиль игры. Рост Дайча составляет 190 см.

В текущем сезона на счету форварда 5 голов в 13 матчах чемпионата Аргентины. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. В марте он получил вывих лодыжки.

Его контракт рассчитан до следующего года. На молодежном чемпионате мира-2019 Гайч в 4 матчах забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.