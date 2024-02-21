Лебеденко рассказал, как Черчесов разнял драку на тренировке «Ахмата»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в интервью «СЭ» рассказал, как Станислав Черчесов разнял драку на тренировке «Ахмата».

— Из «Рубина» ты уехал в «Терек», когда команда базировалась в Кисловодске. Когда вспоминаешь Грозный того времени, какая картина сразу всплывает?

— Когда ехали в автобусе на игры, на каждом перекрестке стояли автоматчики. Все понимали: не так давно здесь были боевые действия. Но люди с оружием стояли везде — на дорогах, у входа в отели. Со временем их становилось все меньше.

— Скажи честно: первое время боялся Черчесова?

— Я в этом смысле ожидал худшего, потому что в футбольных кругах ходили разные байки про его характер и дисциплину. Но в итоге работалось очень комфортно. Всегда ценил, что Черчесов умел вывести каждого игрока на его максимальный уровень и даже выше. Все, в кого он верил или приглашал в команду, раскрылись и играли очень ярко.

— Ты сказал про дисциплину — кто-то ее нарушал?

— Худшее, что можно было сделать при Черчесове, — подраться. Однажды на сборах Маурисио сцепился с кем-то из легионеров: один ударил по ногам, второй ответил — все переросло в выяснение отношений.

Кончилось все тем, что Черчесов раскидал их в разные стороны: «Я что, девочка, чтобы вы за меня тут бились?»

40-летний Лебеденко играл за «Ахмат» с 2012 по 2017 года. Черчесов руководил клубом с 2011 по 2013 года.

Лебеденко сыграл за грозненский клуб 147 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и 14 результативных передач.