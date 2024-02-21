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21 февраля, 12:40

Лебеденко рассказал, как Черчесов разнял драку на тренировке «Ахмата»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Игорь Лебеденко.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в интервью «СЭ» рассказал, как Станислав Черчесов разнял драку на тренировке «Ахмата».

— Из «Рубина» ты уехал в «Терек», когда команда базировалась в Кисловодске. Когда вспоминаешь Грозный того времени, какая картина сразу всплывает?

— Когда ехали в автобусе на игры, на каждом перекрестке стояли автоматчики. Все понимали: не так давно здесь были боевые действия. Но люди с оружием стояли везде — на дорогах, у входа в отели. Со временем их становилось все меньше.

— Скажи честно: первое время боялся Черчесова?

— Я в этом смысле ожидал худшего, потому что в футбольных кругах ходили разные байки про его характер и дисциплину. Но в итоге работалось очень комфортно. Всегда ценил, что Черчесов умел вывести каждого игрока на его максимальный уровень и даже выше. Все, в кого он верил или приглашал в команду, раскрылись и играли очень ярко.

— Ты сказал про дисциплину — кто-то ее нарушал?

— Худшее, что можно было сделать при Черчесове, — подраться. Однажды на сборах Маурисио сцепился с кем-то из легионеров: один ударил по ногам, второй ответил — все переросло в выяснение отношений.

Кончилось все тем, что Черчесов раскидал их в разные стороны: «Я что, девочка, чтобы вы за меня тут бились?»

Игорь Лебеденко и&nbsp;Станислав Черчесов. «Разняв драку, Черчесов сказал: «Я что, девочка, чтобы за меня биться?» Интервью главного феномена нашего футбола

40-летний Лебеденко играл за «Ахмат» с 2012 по 2017 года. Черчесов руководил клубом с 2011 по 2013 года.

Лебеденко сыграл за грозненский клуб 147 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и 14 результативных передач.

Игорь Лебеденко
Станислав Черчесов
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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