Бывший скаут «Динамо» и клуба МЛС сравнил систему штрафов в США и в России

Бывший скаут «Динамо» и клуба МЛС «Коламбус Крю» Александр Тильман сравнил систему штрафов в США и в России.

— В Америке ты работал в «Коламбус Крю». Там были штрафы игрокам?

— Да, там лига по-другому относится к футболистам, — цитирует Тильмана Eurostavka. — У нас играл латиноамериканец, игрок ротации. Он повздорил со своей девушкой, несильно ударил ее, без побоев. По сути, бытовуха. Клуб узнал про это, с ним приезжал разговаривать комиссар лиги. Это как у нас президент лиги. Этого не было ни в прессе, нигде. Его оштрафовали, отстранили от тренировок на определенный срок. Клубы и лига заботятся об имидже. Когда писали про трансфер Кокорина в МЛС, я тоже сомневался, зная, как относятся к репутации футболиста. Малейший скандал в прессе, и трансфер на 90 процентов зарублен.

— А чем это от России отличается?

— Система штрафов была, как и везде, но люди в МЛС дисциплинированнее. Если выписывают штраф, его потом не отменят, потому что кто-то позвонил руководству, президенту.

— Например?

— В «Динамо» пытались звонить Станиславу Саламычу. У нас был Бюттнер — не самый дисциплинированный в своем образе жизни игрок. Он опоздал на сборы на день и принес какую-то справку от зубного. Агент звонил Черчесову упросить, чтобы тот не был жесток в своем штрафе.