Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:28

Бывший скаут «Динамо» и клуба МЛС сравнил систему штрафов в США и в России

Читать «СЭ» в

Бывший скаут «Динамо» и клуба МЛС «Коламбус Крю» Александр Тильман сравнил систему штрафов в США и в России.

— В Америке ты работал в «Коламбус Крю». Там были штрафы игрокам?

— Да, там лига по-другому относится к футболистам, — цитирует Тильмана Eurostavka. — У нас играл латиноамериканец, игрок ротации. Он повздорил со своей девушкой, несильно ударил ее, без побоев. По сути, бытовуха. Клуб узнал про это, с ним приезжал разговаривать комиссар лиги. Это как у нас президент лиги. Этого не было ни в прессе, нигде. Его оштрафовали, отстранили от тренировок на определенный срок. Клубы и лига заботятся об имидже. Когда писали про трансфер Кокорина в МЛС, я тоже сомневался, зная, как относятся к репутации футболиста. Малейший скандал в прессе, и трансфер на 90 процентов зарублен.

— А чем это от России отличается?

— Система штрафов была, как и везде, но люди в МЛС дисциплинированнее. Если выписывают штраф, его потом не отменят, потому что кто-то позвонил руководству, президенту.

— Например?

— В «Динамо» пытались звонить Станиславу Саламычу. У нас был Бюттнер — не самый дисциплинированный в своем образе жизни игрок. Он опоздал на сборы на день и принес какую-то справку от зубного. Агент звонил Черчесову упросить, чтобы тот не был жесток в своем штрафе.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/v-rossii-tyazhelo-igrat-bez-yaits-skaut-o-rabote-v-mls-shtrafah-cherchesova-i-russkih-v-evrope
Александр Бюттнер
Александр Кокорин
Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Месть из подвала? «Уфа» и «Ростов» пошли войной на РФС и РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никита Кривцов стал автором лучшего гола «Краснодара» в сезоне

Илья Жигулев: «Веду переговоры с некоторыми клубами РПЛ, но с «Краснодаром» не контактирую»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости