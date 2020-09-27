Илья Геркус: «Не пошел бы в РПЛ в противовес Прядкину»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру заявил, что не стал бы избираться на пост президента РПЛ из-за хороших отношений с нынешним главой лиги — Сергеем Прядкиным.

— Я довольно хорошо представляю, что это за работа — президент РПЛ, — сказал Геркус. — Она достаточно тяжелая и неблагодарная. Не так выглядит, какой является. Мне кажется, Сергей Геннадьевич... Его поддержит большинство. Я к нему очень позитивно отношусь. Я не стал бы этого делать в такой ситуации. Если бы Сергей Геннадьевич не участвовал, то, скорее всего, я бы принял участие в выборах. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Ильи Геркуса читайте здесь