Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус признался, что ему очень понравилась игра полузащитника красно-зеленых Джефферсона Фарфана в матче 25-го тура премьер-лиги против "Ростова" (2:1). Перуанский хавбек оформил дубль в этой встрече.

- Поздравляю "Локо" с важной победой! И персонально хочу сказать пару хвалебных слов - он их полностью заслужил - в адрес Джефферсона Фарфана!

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Вчера в матче "Ростов" - "Локо" буквально наслаждался его игрой. В каждом его движении я узнавал того Джеффа, к которому мы за эти годы привыкли. Он всегда на позитиве и никогда не унывает. Бывают взлеты, бывают трудные времена, но этот вечно улыбающийся парень всегда пашет и совершенствуется. Он бьется с равным рвением и за клуб, и за сборную.

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Вспоминаю, как переподписывал с ним контракт в июне прошлого года в Швейцарии. Он говорил, что несмотря на реализованные задачи в виде чемпионства "Локо" и выход на ЧМ со сборной, он стал после этого еще более мотивированным, что он еще не все сказал в футболе и не все трофеи завоевал. Этого парня победы не расхолаживают, а, наоборот являются инъекцией к дальнейшей еще более мощной работе. Это человек-позитив. Мегапрофессионал. И вчера он в очередной раз подарил всем позитивное настроение. Джефф крутой, - написал Геркус в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Фарфан провел 26 матчей за "Локо", забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Железнодорожники занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.

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