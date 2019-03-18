Илья Геркус: "Локомотив" воспользовался сложным эмоциональным состоянием "Краснодара" после Лиги Европы"

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус о победе команды над "Краснодаром" (1:0) в 20-м туре чемпионата России.

- "Локомотив", как я и прогнозировал, выиграл у "Краснодара". Вижу, что в соцсетях развернулась дискуссия относительно правомерности назначения решающего пенальти. Мяч после удара Гжегожа Крыховяка летел в створ ворот и попал в неприжатую руку. Стопроцентный пенальти, - написал Геркус в Инстаграме. - "Локомотив" в этом матче сумел воспользоваться сложным эмоциональным состоянием "Краснодара", который всего три дня назад чудовищным образом отдал путевку в четвертьфинал Лиги Европы "Валенсии". Практика показывает, что такие удары судьбы бесследно не проходят. Это было видно по матчу в Черкизове.