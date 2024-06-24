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Илич: «Мне не важно, как меня называют. Важно, как футболисты играют»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» ответил на вопрос об взаимоотношениях с футболистами клуба.

— Как быстро вы нашли общий язык с командой?

— Сейчас стало намного проще в общении, потому что я узнал их ближе. Все идет шаг за шагом.

— Как к вам обращаются игроки? В одном из интервью Зе Турбо называл вас по имени.

— Если честно, мне не важно, как меня называют. Важно, как футболисты играют. С Зе Турбо мы часто шутим после тренировок, после игр или на базе. Но важно, чтобы игроки понимали мои требования во время тренировок и игр. Если возвращаться к вопросу, то кто-то может обращаться ко мне по имени, кто-то называет меня «тренер».

Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.

Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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