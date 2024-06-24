Полузащитник «Балтики» Фернандес может перейти в «Краснодар»

Полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес может перейти в «Краснодар», сообщает «РБ Спорт».

По данным истчоника, краснодарский клуб контактировал со стороной футболиста. Официального предложения по игроку пока не поступало. Также к хавбеку интерес проявляет «Локомотив».