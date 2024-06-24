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Сегодня, 12:24

Полузащитник «Балтики» Фернандес может перейти в «Краснодар»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес может перейти в «Краснодар», сообщает «РБ Спорт».

По данным истчоника, краснодарский клуб контактировал со стороной футболиста. Официального предложения по игроку пока не поступало. Также к хавбеку интерес проявляет «Локомотив».

В завершившемся сезоне 22-летний бразилец провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в 800 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-baltiki-fernandes-mozhet-perejti-v-krasnodar/
ФК Балтика
ФК Краснодар
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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