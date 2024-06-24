Полузащитник «Балтики» Фернандес может перейти в «Краснодар»
Полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес может перейти в «Краснодар», сообщает «РБ Спорт».
По данным истчоника, краснодарский клуб контактировал со стороной футболиста. Официального предложения по игроку пока не поступало. Также к хавбеку интерес проявляет «Локомотив».
В завершившемся сезоне 22-летний бразилец провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в 800 тысяч евро.
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15
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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