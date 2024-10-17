«Факел» окажет помощь жителям Курской области

«Факел» направит значительную часть средств, вырученных с билетной программы двух товарищеских матчей с белорусским «Торпедо-БелАЗ» и сборной ветеранов СССР/России, которые состоялись в Воронеже, 12 и 15 октября, на помощь жителям Курской области, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что первую встречу посетили 8052 болельщика.

Ретро-игра собрала на трибунах 5727 человек.