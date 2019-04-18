Игроки и тренерский штаб "Динамо" поздравили клуб с днем рождения

Официальный Твиттер "Динамо" опубликовал видео, на котором игроки и тренерский штаб бело-голубых поздравляют клуб с днем рождения. В четверг московской команде исполнилось 96 лет.

"Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 25 очков после 23 туров.

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