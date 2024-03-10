Гендиректор «Ахмата» раскритиковал работу арбитра Буланова: «С какой радостью он свистел...»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе главного арбитра матча 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2) Евгения Буланова.

«Сколько моментов было пропущено судьей, с какой радостью он иной раз свистел, его свистки даже отличались тональностью. Еще раз говорю: виноваты сами. Проиграли по своей вине. Могли и эту игру вытащить. У нас были моменты. В моменте с первым голом на мой взгляд было нарушение на Тодоровиче — толчок в спину. Можно бесконечно обсуждать. Но что от этого меняется.

До сих пор никогда судейство не комментировал. Они тоже люди, тоже ошибаются. Просто не понимаю. Зачем его удалять, когда можно было сделать устное предупреждение? Или забудьте тогда, не надо объяснять, что есть такое понятие как «дух игры». В Лиге чемпионов, Лиге Европы так же ныряют, падают, пытаются что-то сделать в борьбе. Там за это не наказывают, а у нас... Ну, пускай так будет. Только пускай так будет везде и со всеми. Посмотрите прошлый тур тоже. Были нырки, за это не давали даже первые желтые. Что поменяется? Вернут Харина?» — сказал Айдамиров «СЭ».

Генеральный директор «Ахмата» также высказался об отдельных эпизодах встречи.

«Мы же все время говорим про правила игры. Есть дух игры. Наверное, слышали не один раз. Какому такому духу игры соответствовало это удаление? То, что он нырнул, то, что первая желтая карточка — не обсуждается. Давать вторую желтую и оставлять в неравных составах... Когда надо, мы говорим, что правила, когда не надо, что дух у нас такой. В том моменте неоправданный ни в коей мере момент с Хариным. Но в первом случае на нем нарушение — толчок в спину. Рядом стоит боковой, и никто не видит», — добавил Айдамиров.

В конце первого тайма полузащитник «Ахмата» Евгений Харин получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади «Динамо», после чего оставил грозненцев в меньшинстве.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка. «Ахмат» располагается на 12-й строчке (20 очков).

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Оренбурга», а «Ахмат» проведет домашнюю встречу с «Сочи». Оба матча состоятся 24 апреля.