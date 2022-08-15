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15 августа, 10:27

Нобоа: «Кокорин 100 процентов стал бы усилением для «Сочи»

Нобоа уверен, что Кокорин стал бы усилением для «Сочи»
Галина Глазко
Читать «СЭ» в

Игрок «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о приватной беседе с российским нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Кокорин говорил мне, что хотел бы вернутся в Россию. Сказал, что желает играть в футбол, но пока не получается. Саша 100 процентов стал бы усилением для «Сочи». Но он еще не решил, что будет делать дальше. Ему сказали, что вернуться в Россию пока невозможно, а он очень хочет играть», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Также Кристиан уверен, что Кокорин был бы рад играть за «Сочи».

В прошедшем сезоне 31-летний Кокорин принял участие в семи матчах за флорентийцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kristian-noboa-kokorin-govoril-mne-chto-hochet-vernut-sya-v-rossiyu-on-by-l-by-rad-igrat-za-sochi/
Александр Кокорин
Кристиан Нобоа
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3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
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 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
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 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
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 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
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 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
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 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
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 Факел 5 0 3 2 7-11 3
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