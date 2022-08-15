Нобоа: «Кокорин 100 процентов стал бы усилением для «Сочи»

Игрок «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о приватной беседе с российским нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Кокорин говорил мне, что хотел бы вернутся в Россию. Сказал, что желает играть в футбол, но пока не получается. Саша 100 процентов стал бы усилением для «Сочи». Но он еще не решил, что будет делать дальше. Ему сказали, что вернуться в Россию пока невозможно, а он очень хочет играть», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Также Кристиан уверен, что Кокорин был бы рад играть за «Сочи».

В прошедшем сезоне 31-летний Кокорин принял участие в семи матчах за флорентийцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.