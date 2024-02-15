Семенов: «Когда золотую медаль вешают на людей, которые провели одну игру в чемпионате, это странно»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов заявил, что лучше быть основным в маленьком клубе, чем запасным в топ-команде.

«Роль основного значит больше, 100 процентов. Когда чемпионскую медаль вешают на людей, которые провели одну игру в чемпионате, это странно. Я бы в таком случае никогда не сказал, что я чемпион», — приводит слова Семенова Sport24.

Семенов выступает за «Ахмат» с 2014 года. За это время 34-летний футболист сыграл 282 матча за грозненский клуб, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.